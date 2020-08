Heurts entre Arméniens et Azéris près d’un village arménien du Djavakhk, 11 personnes arrêtées

Dimanche 23 août des heurts se sont produits au Djavakhk (Akhalkalak) une région de Géorgie à forte population arménienne. Des bagarres ont eu lieu entre Arméniens du village arménien de Toria de la région de Ninodzminda et des Azéris venus de la région de Gardani. Il y a des blessés et des arrestations ont eu lieu. Les heurts ont eu lieu près du village de Katnadou et des champs du villages de Toria. La police géorgienne a arrêté 11 personnes parmi les Arméniens et les Azéris. Hier devant de bâtiment de la police de Ninodzminda des Arméniens de trois villages arméniens ont manifesté pour demander la libération des Arméniens arrêtés.



Un journaliste arménien sur place, Edouard Ayvazian affirme que les faits se seraient déroulés consécutivement à l’intrusion de bergers Touches et Azéris qui avaient emmené leurs troupeaux sur des terres appartenant aux Arméniens. Des heurts et des batailles rangées entre Arméniens et Azéris se seraient alors produits.

Krikor Amirzayan