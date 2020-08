Il a neigé sur le mont Ararat

Il a neigé sur le mont biblique Ararat la « montage des Arméniens » sur laquelle d’après la Genèse se serait posé l’Arche de Noé après le déluge l’Ararat qui est visible d’Erévan la capitale arménienne et de nombreux points de l’Arménie est depuis le génocide spoliée par la Turquie. L’agence Anatolie (Anadolu) affirme photo à l’appui depuis la ville d’Igdir, qu’après plusieurs jours de chute de neige, le sommet et une large partie de l’Ararat est recouvert d’un manteau blanc. D’après les Turcs, cette neige qui est venue très tôt en plein mois d’août annonce un hiver précoce. « L’hiver approche écrit l’agence de presse turque ». Cette neige est indépendante du réchauffement de la planète et de la lente disparition des glaciers du mont Ararat. Quant aux neiges éternelles de son sommet il faudra probablement plusieurs décennies pour leur fonte.

Photo de l’Ararat prise depuis l’Arménie.

Krikor Amirzayan