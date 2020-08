Le musée du site antique de Tigranakert a réouvert des portes au public

Alors que les recherches archéologiques sur le site de Tigranakert en Artsakh -du nom d’une des villes fondées par Tigrane le Grand au Ier siècle avant J.-C.- se terminent pour la saison 2020 ? le musée de Tigranakert acollé au site archéologique ouvre ses portes face aux visiteurs. Pour l’an prochain le gouvernement de l’Artsakh a promis le financement des travaux archéologiques sur le site antique de Tigranakert. Le musée de Tigranakert où sont conservés des objets trouvés sur le site a commencé à recevoir ses premiers visiteurs après plusieurs mois d’arrêt suite à l’épidémie du coronavirus. De nombreux curieux sont au rendez-vous et désirent s’informer sur les dernières découvertes du site. Avec la mise à jour d’un réseau d’eau de plusieurs kilomètres qui transportait l’eau de plusieurs sources et de la rivière Khatchenaked à Tigranakert qui fut une cité importante. Hamlet Petrosyan l’archéologue en chef sur les lieux a également informé la mise à jour de 20 fours à tonir (pour le pain lavache) datant des premières années du christianisme. Chaque année la cité de Tigranakert prend forme avec la mise à jour de nombreuses fortifications, maisons et rues.

Tigranakert situé à une quarantaine de kilomètres de Stepenakert et une quinzaine de Martakert, qui très visité et qui deviendra le site archéologique touristiques le plus visité de l’Artsakh dans quelques années.

Krikor Amirzayan