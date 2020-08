L’église arménienne Sainte-Vierge de Silistara a 400 ans, elle est la plus ancienne de Bulgarie

L’église arménienne Sourp Asdvadzadzine (Sainte-Vierge) de la ville de Silistara en Bulgarie a 400 ans. Elle est la plus ancienne église arménienne de Bulgarie. Il y a quelques années lors de sa rénovation, une plaque de pierre gravée découverte dans l’église prouvait cette ancienneté de cette première église arménienne de Bulgarie. La coupole de l’église dispose de nombreuses peintures, ce qui est selon les spécialistes, très rare pour une église arménienne. Les architectes de cette église avaient également par le percement de cavités dans le plafond, amélioré de façon considérable son acoustique. Les murs de l’église sont riches en peintures dont la plupart est l’œuvre du peintre arménien local, Bedig Bedrossian. L’église dispose d’une cour intérieure avec superficie de 180 m² abritant une petite habitation occupée généralement par le prêtre, ainsi que d’une école arménienne. Aujourd’hui inactive. Dans la cour se trouvé également un mémorial dédié au génocide arménien de 1915 qui est l’œuvre de Diran Apelyan.

Rappelons qu’au début du siècle dernier, après le génocide, cette ancienne communauté arménienne avait augmenté par l’arrivée de nouveaux membres. Les Arméniens qui étaient jadis au nombre de 50 000 concentrés essentiellement à Plovdiv et un peu à Varna et Sofia, ne sont plus que 8 000 à 10 000 aujourd’hui. La plupart ayant émigré en Europe ou vers le Canada et les Etats-Unis.

Krikor Amirzayan