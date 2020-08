500 nouvelles habitations seront construites à Martouni (Artsakh)

Dimanche 23 août Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh s’est rendu à Martouni (Artsakh) à l’occasion des festivités liées au 95e anniversaire de la fondation de la ville du centre-est de l’Artsakh. Lors d’un discours dans un part à Martouni, le président de l’Artsakh a félicité la ville de Martouni pour sa participation héroïque à la guerre de libération de l’Artsakh. Il a promis également des investissements massifs pour le développement de cette ville de Martouni, fortement marquée par la guerre. Arayik Harutyunyan a également promis d’embellir la ville et de régler un certain nombre de problèmes sociaux, de rénover les routes et les réseaux d’eaux et promis la construction de 500 nouveaux logements à Martouni.

https://www.facebook.com/watch/?v=2712919505647007&t=0

Krikor Amirzayan