Médiation allemande entre Athènes et Ankara

Le chef de la diplomatie allemande se rendra mardi à Athènes puis à Ankara afin d’apaiser les tensions entre la Grèce et la Turquie dont les recherches d’hydrocarbures menées unilatéralement ont provoqué une crise régionale. « Il est nécessaire que l’Allemagne reste en dialogue avec les deux parties » car « l’objectif est que la Grèce et la Turquie résolvent leurs différends directement l’une avec l’autre », a déclaré lundi à la presse le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert. « Ces efforts (de médiation) sont et restent nécessaires » pour parvenir à une désescalade et « trouver une (...)