L’intérêt des pirates pour l’Arménie diminue

En avril-juin 2020, 6,50% des utilisateurs en Arménie ont été victimes d’attaques de phishing, tandis qu’en Géorgie ce chiffre était de 7,88% et en Azerbaïdjan de 6,35%, selon le bureau de représentation de Kaspersky Lab en Arménie.

Au deuxième trimestre 2019, 8,73% des utilisateurs ont été victimes d’attaques de phishing en Arménie, 13,87% des utilisateurs en Géorgie et 8,39% en Azerbaïdjan. Ceci est démontré par les données de Kaspersky Lab, selon lesquelles les pirates du monde ont le plus attaqué des utilisateurs au Venezuela en avril-juin avec 17,56%, alors que ce chiffre du « leader » de la Grèce l’année dernière était de 26,20%.

En avril-juin de cette année, les pirates ont été particulièrement actifs dans l’utilisation du sujet de la pandémie COVID-19. Par exemple, les organisations responsables de la livraison des lettres et des colis étaient pressées d’informer les destinataires des éventuels retards et chevauchements, et les escrocs ont commencé à simuler ces lettres - on a demandé à la victime d’ouvrir la pièce jointe afin de connaître l’adresse de l’entrepôt où il était possible de récupérer l’envoi qui n’a pas atteint la destination. Les attaques bancaires étaient souvent menées à l’aide de lettres dans lesquelles divers avantages et bonus étaient offerts aux clients des établissements de crédit. Le thème de l’indemnisation et de l’assistance en rapport avec la pandémie a également été activement utilisé.

Selon les experts, les cybercriminels créent spécifiquement des sites de phishing avec des « offres lucratives » afin d’y attirer les internautes qui, sans se douter de rien, fournissent à ces sites leurs données personnelles (identifiants et mots de passe de messagerie, numéros de téléphone) et même des coordonnées bancaires, qui donne aux attaquants une route directe vers les comptes bancaires des utilisateurs. Par conséquent, les utilisateurs ne doivent pas perdre leur vigilance, répondre aux offres suspectes et suivre de faux liens dans les e-mails, les réseaux sociaux, les messageries instantanées et les sites Web.