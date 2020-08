L’organisation caritative Henaran et Beeline élaborent un plan tarifaire spécial pour les personnes atteintes de cancer

Fidèle à sa politique pro-client et à sa mission de rendre une communication de qualité aussi accessible que possible en Arménie, l’opérateur télécom Veon Armenia (exerçant sous le nom de Beeline en Arménie), en collaboration avec la HENARAN Charitable Foundation, a développé un plan tarifaire spécial pour la fourniture d’Internet et les appels téléphoniques, qui peuvent être utilisés par les personnes atteintes de cancer.

Le plan tarifaire spécial prévoit une utilisation illimitée de 6 applications mobiles largement utilisées : Facebook, Messenger, WhatsApp et Zoom jusqu’au 31 octobre, et les applications Zangi et Telegram sans frais pour Internet, ainsi qu’un accès gratuit et illimité à un certain nombre de services liés à la santé via des sites Internet. ils s’agit de www.henaran-fund.org , www.bridgeofhealth.org , www.cityofsmile.org , www.oncology.am , www.breast.am , www.cancer.am , www.blood.am.

Le tarif mensuel du forfait est de 1500 drams, ce qui comprend non seulement un accès Internet accessible et la possibilité d’utiliser gratuitement un certain nombre de réseaux sociaux, mais également des minutes de conversation en ligne, des SMS et 3 Go supplémentaires d’Internet.

L’offre est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés et n’est valable qu’à l’avance, les tarifs et les conditions du forfait ne sont valables que sur le territoire arménien.

Le but du plan tarifaire spécial est de mettre à la disposition des patients des informations complètes, accessibles et fiables en arménien sur le cancer, son diagnostic et son traitement. La large disponibilité d’Internet et la disponibilité financière de ce paquet permettront aux patients cancéreux, en particulier dans les régions, d’être aussi informés que possible sur les particularités et les opportunités du diagnostic et du traitement du cancer en Arménie.

"Nos entreprises clientes savent très bien qu’elles recevront toujours des services de qualité et abordables adaptés à leurs besoins, nos forfaits sont extrêmement flexibles et les conditions sont très conviviales. Dans ce cas, nous ne résolvons pas seulement le problème des entreprises clientes, mais aussi aider les gens à lutter contre la maladie, leur donner la possibilité de rester en contact et d’être armés de connaissances », a déclaré Andrey Pyatakhin, directeur général de Beeline en Arménie.