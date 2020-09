Élection locale en Rhénanie du Nord-Westphalie - un candidat de la CDU exposé en tant que partisan négationniste d’Erdogan

Ilhan Bükrücü veut être élu représentant de la CDU aux élections locales en Rhénanie du Nord-Westphalie au conseil municipal de Gelsenkirchen - mais il semble avoir plus que de la sympathie pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Et donc pour un homme politique qui gouverne son pays de manière autocratique et méprise les valeurs de la République fédérale d’Allemagne.

En juin, le journal DER WESTEN a révélé en exclusivité qu’Eyüp Odabasi (48 ans), conseiller municipal vert de longue date à Bünde (Rhénanie du Nord-Westphalie), avait une forte sympathie pour Erdogan. Odabasi ne se présente pas aux élections locales même s’il était déjà candidat et que la réélection était considérée comme certaine. En juillet, le DER WESTEN s’est mobilisé et a nommé quatre (anciens) politiciens qui occupaient des postes élevés au sein de partis politiques en Allemagne avec les Verts et le SPD, mais qui touchaient de l’argent du gouvernement turc.

Mais le bras long d’Erdogan ne s’étend pas seulement aux Verts et au SPD, il y a aussi un politicien local à la CDU, Ilhan Bükrücü, qui cultive une vision du monde très douteuse qui ne correspond pas à la ligne du parti. Et cet homme se présente comme candidat CDU pour Buer-West aux élections locales en Rhénanie du Nord-Westphalie .

Un homme qui a toujours soutenu la campagne électorale de l’AKP en Allemagne en 2015 et, selon « Bild », a même été récompensé par le parti Erdogan. « Bild » avait cité un rapport interne de la CDU, qui portait sur l’influence d’Ankara au sein des chrétiens-démocrates. Son co-auteur Salim Cakmak à l’époque avait déclaré que « L’Union est infiltrée par les nationalistes turcs et les lobbyistes d’Erdogan », indiquant llhan Bükrücü à titre d’exemple.

En juin 2016, le Bundestag a reconnu le génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale par l’Empire ottoman en tant que tel. Même avant cela, l’homme de la CDU, Ilham Bükrücü, avait tout fait pour que le génocide ne soit pas connu par le public allemand.

Ilham Bükrücü a même partagé un discours d’Erdogan sur Facebook dans lequel il a nié le génocide.



Il a partagé une pétition sur Facebook intitulée « Annulez immédiatement les allégations de génocide contre la Turquie ! », Et il a publié également les discours d’Erdogan dans lesquels il nie le génocide - et cela en tant que membre d’un parti dont la chancelière Angela Merkel s’est rendue pour la dernière fois en Arménie en 2018 et a visité le mémorial du génocide à Erevan.

Il n’est pas surprenant que le politicien vert Cem Özdemir (54 ans) soit régulièrement la cible des partisans d’Erdogan en Allemagne, car il condamne ouvertement sa politique autocratique. Ilham Bükrücü mène également une campagne contre Özdemir partageant une vidéo moqueuse qui l’a diffamé. Le fait qu’un certain Fatih Zingal ait mis en ligne la vidéo est très intéressant.

Fatih Zingal était co-fondateur de l’UETD, une organisation de lobbying pour l’AKP d’Erdogan en Europe. Jusqu’en 2015, il était vice-président. Ilham Bükrücü lui-même a régulièrement recherché la proximité des lobbyistes d’Erdogan et participé à leurs événements. Le membre actuel de la CDU du Bundestag, Oliver Wittke (53 ans), était également un invité parmi les partisans d’Erdogan. C’est peut-être une coïncidence qu’Oliver Wittke se soit abstenu de voter sur la résolution sur le génocide des Arméniens au Bundestag ...

DER WESTEN a confronté la CDU aux allégations. Comment se fait-il qu’un candidat au conseil municipal apparemment partisan d’un gouvernement autocratique étranger puisse se présenter à la CDU ? Pourquoi Ilhan Bükrücü est-il autorisé à nier ouvertement le génocide arménien dans son rôle de représentant de la CDU ? Son parti a réagi de manière effrayante - notamment par le silence.