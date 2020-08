L’Arménie a adopté la Déclaration d’indépendance il y a 30 ans

Le 23 août 1990, le Conseil suprême de la République socialiste soviétique d’Arménie a adopté la Déclaration d’indépendance de l’Arménie, mettant fin à des décennies de régime soviétique et ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire.

L’adoption de la Déclaration a marqué le début du processus de mise en place d’un État indépendant en posant la question de la création d’une société démocratique fondée sur l’État de droit.

Le pays a été rebaptisé République d’Arménie et un an plus tard, le 21 septembre 1991, l’Arménie est devenue un État indépendant.

Pour garantir la sécurité du pays et l’inviolabilité de ses frontières, la République d’Arménie a créé ses propres forces armées, des troupes internes, des organes de l’Etat et sécurité publique sous la juridiction du Conseil suprême.

En vertu de la Déclaration, la République d’Arménie a garanti l’utilisation de l’arménien comme langue d’État dans tous les domaines de la vie de la République, a créé son propre système d’éducation et de développement scientifique et culturel.

Cette déclaration a servi de base à l’élaboration de la constitution de la République d’Arménie.