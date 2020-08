Appel du Patriarche Éphrem II en faveur de la population de Hassakalé

Sa Sainteté Éphrem II, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient de l’Église syriaque orthodoxe, a adressé le 21 août une lettre au Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, à Mme Michelle Bachelet, Haut-commissaire des Nations unies aux Droits de l’homme et au Président du Conseil européen, M. Charles Michel, afin d’attirer leur attention sur le sort tragique de la population de Hassaké, dans le nord de la Syrie.

D’après l’agence SANA (Damas), dans cette lettre, Sa Sainteté Éphrem II écrit que la coupure de l’eau à Hassaké (nord de la Syrie), par les forces d’occupation turques et leurs mercenaires terroristes pour le 10e jour consécutif, constitue une violation flagrante des droits élémentaires de l’homme.

Le patriarche insiste sur la dimension de cette catastrophe humanitaire, précisant que plus d’un million de personnes sont privées de leur droit de vivre : « Des groupes armés affiliés aux troupes d’occupation turques ont coupé l’eau à Hassaké depuis plus de dix jours, ce qui y menace la situation sanitaire des habitants et notamment les enfants, et ce, à l’ombre de la propagation du coronavirus et de la température élevée qui dépasse 40 ° ». Le Patriarche Éphrem rappelle que l’usage de l’eau comme arme est un acte barbare et une violation flagrante des droits élémentaires de l’homme.

Le Patriarche déclare également que la responsabilité et les répercussions de cet acte immoral reposeront entièrement sur la communauté internationale et réclame de l’ONU, par le biais du Haut-Commissariat aux Droits de l’homme et de l’Union européenne, de traiter immédiatement cette question, en assurant l’eau et les autres subsides à la population de Hassaké et du reste du nord-est de la Syrie.

L’Église Syriaque orthodoxe appartient à la famille des Églises orthodoxes orientales

Celle-ci comprend les Églises éthiopienne, copte, arménienne, syriaque, (Proche Orient et Inde) et érythréenne. Dans l’histoire, ces Églises ont été appelées Églises non chalcédoniennes, anti-chalcédoniennes ou préchalcédoniennes, Églises monophysites, Églises orientales anciennes ou petites Églises orientales. Ces Églises comptent près de 75 millions de fidèles dans leurs pays d’origine et dans la diaspora.

A l’heure actuelle, l’appellation couramment admise est « Églises orthodoxes orientales ». La majorité des membres de ces Églises vivent en Éthiopie, en Égypte, en Érythrée, en Arménie, en Inde, en Syrie, en Turquie et au Liban. Il existe aussi d’importantes communautés de diaspora en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et en Australie (Information du site du Conseil Œcuménique des Églises).

Sahak Sukiasyan