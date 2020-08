Le ministre arménien de la Défense a rencontré son homologue russe à Moscou, le conflit arméno-azérie fut évoqué ainsi que la coopération militaire entre la Russie et l’Arménie

Dimanche 23 août à Moscou, David Tonyan le ministre arménien de la Défense a rencontré son homologue russe Sergey Shoygu. Les deux hommes ont abordé des questions liées à la région du Sud-Caucase et la coopération militaire arméno-russe au regard du pacte sur la Défense signé entre la Russie et l’Arménie. David Tonoyan a informé le ministre russe de la Défense sur les opérations militaires de juillet à la frontière arméno-azérie ainsi que la situation en Artsakh face à l’agression régulières de l’Azerbaïdjan. Le ministre arménien de la Défense a affirmé face à Sergey Shoygu qu’un certain de nombre de pays manoeuvraient dans le sens d’une agression militaire dans la région, afin de provoquer une escalade du conflit arméno-azéri. Sans la nommer il avait à l’esprit la Turquie bien évidemment qui a pris ouvertement parti pour l’Azerbaïdjan dans le conflit arméno-azéri.

De son côté le ministre russe de la Défense a affirmé qu’il était important que tous les Etats puissent stabiliser la situation sur le terrain dans cette région du Sud-Caucase. Il a également confirmé la nature de la coopération militaire arméno-russe. De nouveaux accords militaires furent validés entre la Russie et l’Arménie. David Tonoyan était également à Moscou pour les « Jeux militaires internationaux-2020 ».

Krikor Amirzayan