Un bateau pour le Liban

L’explosion qui a frappé Beyrouth et anéanti la capitale du pays du Cèdre a suscité un élan de solidarité exceptionnelle pour venir en aide au peuple libanais.

Comme de nombreux pays, dont l’Arménie, la France a déployé de gros moyens techniques, humains et matériels. Toutes les communautés arméniennes de la diaspora ont également pris part dans cet élan humanitaire et de solidarité.

A Marseille une solidarité internationale s’est organisée pour envoyer du matériel médical et des biens de première nécessité récoltés par l’Association humanitaire arménienne Altitude 5 165 et la JAF, ainsi que des ONG internationales, des entreprises et des institutions publiques françaises.



Le Département des Bouches - du - Rhône, présidé par Martine Vassal, et La Région Sud, présidée par Renaud Muselier, ont également répondu présent à cette opération du cœur.

Ami de la famille Saadé et solidaire du peuple libanais, Renaud Muselier a personnellement assuré la CMA CGM de son soutien inconditionnel.

Plus de 30 000 masques chirurgicaux et 5 000 masques FFP2 ont été offerts par La Région Sud pour l’occasion.

La Région a également mis en relation l’affréteur avec l’Ordre de Malte et Acted qui font partie des bénéficiaires de cette belle initiative.

Michèle Rubirola, Maire de Marseille, les Marins Pompiers de la Ville et l’AP- HP de Marseille ont également manifesté leur solidarité pour Beyrouth.



Organisée par la famille de Rodolphe Saadé d’origine libanaise et propriétaire de la compagnie CMA CGM, premier affréteur maritime en France et 3e mondial avec un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards d’euros, cette initiative a permis de remplir plusieurs dizaines de containers qui ont pris la mer à destination de Beyrouth à bord d’un navire-roulier de la Compagnie, dévié de son service habituel.

La Compagnie prend totalement en charge les frais de transport et des opérations portuaires.

LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE SOLIDAIRE

Devant l’urgence et le devoir de solidarité aux familles arméniennes du Liban, Robert Azilazian et Loussiné Melikyan, responsables de l’association humanitaire Altitude 5 165, Lévon Khozian, président de la JAF à Marseille, accompagnés de nombreux bénévoles ont recueilli plusieurs colis de produits de première nécessité en moins de 48 heures en la Cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs du Prado



Sur les docks de la Joliette, conditionnés sur une palette, les colis ont été chargés à bord du bateau, le ventre et le pont alourdi de tonnes de fraternité.

Ils voguent sous les reflets de ciel bleu à destination de Beyrouth, ville des merveilles, meurtrie, mais où rien n’est important que de vivre, comme le chantait Charles Aznavour.

Alain Sarkissian