VTB Arménie offre des prêts avantageux pour l’achat d’appartements dans le complexe résidentiel de Davidashen City

La banque VTB Arménie a annoncé de nouvelles conditions spéciales pour les prêts hypothécaires dans le cadre de la coopération avec le promoteur NS Construction.

« Vous pouvez désormais acheter l’appartement de vos rêves dans le quartier de Davidashen City à des conditions de prêt avantageuses », a déclaré la banque dans un communiqué de presse.

La banque a déclaré que Davidashen City était un nouveau quartier résidentiel multifonctionnel entièrement vert et amélioré à Erevan, situé dans le district administratif de Davidashen au 64, rue Anastas Mikoyan, autoroute Yeghvard, près de la gorge de Hrazdan.

Le complexe comprend 6 bâtiments résidentiels de 18 étages avec 960 appartements, un parking souterrain pour 700 voitures et des bureaux. Un jardin d’enfants, des fontaines, des terrains de football et de volley-ball, un supermarché et une zone verte sont prévus dans le quartier. Le coût des appartements dans ce complexe est de 800 $ le mètre carré sans rénovation et de 850 $ avec rénovation.

Lors de l’achat d’un appartement dans ce complexe résidentiel avec VTB Arménie, les clients bénéficieront de conditions de prêt hypothécaire spéciales : acompte, à partir de seulement 5%, montant du prêt de 1 million à 80 millions de drams, taux d’intérêt annuel de 11,35% (dans le cas de 0,05 % de commission de service de compte mensuelle) ou 12,3% de taux d’intérêt sans commission de service. La période de remboursement peut aller jusqu’à 30 ans (le taux d’intérêt réel est de 12,65% à 15%).

La décision initiale de prêt est prise dans un délai de 1,5 jour ouvrable. Dans le cadre de ce programme, la banque assure une assurance personnelle du bien et de l’emprunteur pendant toute la durée du prêt.

« Les clients peuvent demander un prêt hypothécaire auprès de VTB Armenia Mortgage Center, qui est le premier sur le marché bancaire arménien en termes de format, offrant une toute nouvelle tendance de services sur le marché hypothécaire. Approche individuelle de chaque client, agréable atmosphère, accueil, salles de réunion confortables, où vous pouvez obtenir non seulement des conseils professionnels d’un responsable individuel, mais aussi des solutions complexes de la part des sociétés de construction et d’assurance partenaires de la Banque, des concepteurs, des magasins de matériaux de construction, de meubles et de quincaillerie, etc. plate-forme confortable et technologique, qui combine tous les services nécessaires pour acheter un appartement entièrement prêt », a déclaré la banque.