Appel téléphonique entre Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan

Le président azéri Ilham Aliyev, a téléphoné le 22 août au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a présenté ses félicitations pour la découverte par la Turquie d’un grand gisement de gaz naturel en mer Noire, s’est dit convaincu que cet événement important servirait à améliorer davantage le bien-être du peuple turc ami et frère et à renforcer encore plus la puissance économique du pays.

Le président Ilham Aliyev a dit que la Turquie était déjà devenue l’un des centres gaziers internationaux et que l’Azerbaïdjan se réjouissait autant des succès de la Turquie que des siens.

Recep Tayyip Erdogan a remercié pour l’attention et les félicitations.

Les chefs d’Etat ont souligné que les relations amicales et fraternelles entre les deux pays continueraient de se développer avec succès dans tous les domaines, ont débattu des questions concernant les perspectives de la coopération.