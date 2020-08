Le ministère arménien de l’Éducation présente les règles et procédures en cas de suspicion d’infection au COVID-19 dans les écoles

En cas de suspicion de coronavirus, l’étudiant est isolé à l’école avant d’être envoyé dans un établissement médical, a déclaré Artashes Torosyan, un expert au département de l’éducation générale du ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d’Arménie, à l’agence de presse Novosti-Arménie .

Les élèves de première année en Arménie iront à l’école le 14 septembre accompagnés d’une personne, et l’année scolaire aux autres niveaux de l’enseignement général débutera le 15 septembre.

« Les parents et un établissement médical sont informés de cela, l’enfant est isolé dans un salle désignée jusqu’à l’arrivée des médecins », a-t-il dit.

Artashes Torosyan a déclaré que si le diagnostic est confirmé, le processus éducatif de la personne infectée et de sa classe est transféré en mode distant pendant 14 jours.

Si le nombre de cas de coronavirus parmi les étudiants et les employés de l’école est de 10% ou plus, les activités de l’ensemble de l’établissement seront temporairement suspendues. Si un enseignant enseignant dans plusieurs classes est infecté par le coronavirus, il peut y avoir une interdiction temporaire de fréquentation scolaire pour les élèves de certaines classes et ceux infectés.

À propos des masques

L’expert a souligné qu’il n’y avait aucune exception à l’obligation de porter un masque dans les écoles. Pour les enfants qui ne peuvent pas porter de masques pour des raisons de santé, la formation se fera à distance.

« Les enfants à risque n’iront pas à l’école, l’enseignement à distance ou à domicile est organisé pour eux », a-t-il déclaré.

Répondant à la question de l’agence sur ce qui se passera si un élève ne porte pas de masque à l’école, Artashes Torosyan a expliqué que si les enfants commettent des actions contraires à la charte interne de l’école, la direction de l’école, si nécessaire, avec l’aide des parents, effectue un travail d’explication avec eux.

À propos de l’apprentissage à distance en Arménie

Les écoliers arméniens n’ont en fait pas suivi les cours depuis le 13 mars 2020, à cause du coronavirus, et depuis le 16 mars, les autorités ont déclaré l’état d’urgence dans le pays. Après un certain temps, grâce aux efforts des fonctionnaires du ministère de l’Éducation et des enseignants, l’apprentissage à distance a été organisé sur diverses plateformes en ligne. Cependant, environ 20% des écoliers n’ont pas pu être impliqués dans le système d’apprentissage à distance, notamment pour des raisons techniques (manque de gadgets, de connexions internet, etc.).