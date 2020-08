La banque VTB Arménie atteint un nouveau niveau de service à la clientèle

Désormais, le centre de contact de la banque VTB Arménie servira ses clients via le système CRM Dynamics 365, a rapporté le service de presse de la banque.

Le nouveau système, que la banque a lancé en juillet 2020, améliorera l’efficacité du processus de service client en analysant en continu les données clients et en stockant l’historique complet des interactions clients. Cela permettra de répondre plusieurs fois plus rapidement et mieux aux demandes des clients, d’identifier le client avant même de se connecter à l’employé du centre de contact et de fournir un service personnalisé.

L’introduction du dernier système CRM Dynamics 365 a également permis aux clients de VTB Arménie de recevoir des réponses à leurs questions via le système automatique IVR (Interactive Voice Menu), qui a ouvert de nouvelles opportunités de libre-service aux clients de la Banque. en mode 24/7.

En particulier, les clients peuvent effectuer immédiatement les opérations suivantes sans contacter l’employé du Contact Center, sans se connecter à l’opérateur :

• recevoir des informations sur les prêts existants par SMS - code de prêt, date et montant du prochain paiement, solde du prêt, montant en souffrance , etc. Pour ce faire, dans le système IVR de la Banque après avoir composé le 8787, sélectionnez 1 ;

• vérifier le solde réel du compte carte, pour lequel, après avoir composé le 8787, sélectionnez l’option 2 dans le menu IVR, composez le numéro de la carte, le code bancaire et écoutez le solde de la carte ;

• recevoir le montant du transfert d’argent sur la carte, laissant les données sur le transfert d’argent rapide sous la forme d’un message vocal. Pour ce faire, dans le système IVR de la Banque après avoir composé le 8787, sélectionnez l’option 3.

Après le lancement du nouveau système, 30% des clients qui appelaient auparavant le Centre de contact et recevaient des services en face à face des employés de la Banque reçoivent désormais le informations d’intérêt automatiquement par IVR.

De plus, après chaque appel, les clients ont la possibilité d’évaluer la qualité du service de l’employé, ainsi que, s’ils le souhaitent, sous la forme d’un message vocal, laisser leurs avis ou propositions, ce qui leur permettra de suivre en permanence, analyser et améliorer la qualité de service pour les clients et développer de nouveaux produits et services en fonction des propositions reçues.

Des informations plus détaillées peuvent être obtenues sur le site officiel de la banque au lien https://www.vtb.am ou en appelant le Contact Center de la Banque au 87-87.

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.