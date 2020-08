L’Iran souligne l’importance du point de passage frontalier avec l’Arménie en tant que « porte d’entrée du marché eurasien »

Le nouvel ambassadeur iranien en Arménie Abbas Zohouri, dans le cadre d’un voyage dans la zone économique de libre échange d’Aras (FEZ), a visité le point de contrôle de Norduz - le point de passage frontalier entre l’Arménie et l’Iran.

« En tant que porte d’entrée de l’Iran sur le marché eurasien, la frontière de Norduz joue un rôle important pour les exportations du pays et l’attraction de devises étrangères et crée les conditions pour la présence croissante quotidienne des produits iraniens sur les marchés eurasien et de la CEI », a déclaré l’ambassadeur lors d’une réunion avec le chef du comté de Jolfa et d’autres fonctionnaires locaux.

L’Ambassadeur Zohouri a déclaré que le point de passage de la frontière est une condition favorable pour le comté de Jolfa et la FEZ d’Aras, et a affirmé l’importance d’attirer les investissements et de planifier et développer la coopération.

Le point de passage frontalier Meghri-Norduz est la seule frontière terrestre entre l’Arménie et l’Iran. Il existe des zones économiques franches opérant des deux côtés, et le développement de la coopération dans ces zones et le point de contrôle est à l’ordre du jour des discussions.