L’ambassadeur arménien en Israël parle de sa vision du développement des relations entre deux États

L’ambassadeur d’Arménie en Israël Armen Smbatyan a donné une interview à l’hebdomadaire israélien « Globus » sur les relations entre l’Arménie et Israël et les perspectives de développement.

Les relations diplomatiques entre l’Arménie et Israël ont été établies en 1992, mais le processus d’ouverture des ambassades a été retardé pendant de nombreuses années. En septembre 2019, l’Arménie a annoncé son intention d’ouvrir une ambassade en Israël. Le président arménien Armen Sarkissian a signé un décret sur la nomination de l’ambassadeur arménien Smbatyan en Israël le 25 février 2020.

Question - Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre pays. Nous attendions ce moment depuis longtemps. Il existe de nombreuses similitudes entre les Arméniens et les Juifs, n’est-ce pas ? On peut dire que la confirmation des liens invisibles entre nous est apparue sur la plateforme diplomatique.

Armen Smbatyan - Partons du fait incontestable que les relations interétatiques entre l’Arménie et Israël sont au point de départ. Mais cela ne signifie en aucun cas que les Arméniens et les Juifs commencent tout juste à se connaître. Les Arméniens du monde entier savent que ce sont les représentants du peuple juif, diplomates, avocats, écrivains, qui ont défini le concept de génocide et ont conduit le monde à reconnaître sa nature anti-civilisationnelle et barbare.

Je tiens à mentionner en particulier que d’éminents humanistes et intellectuels, tels que Morgenthau, Mandelstam, Lemkin et Werfel, ont mis en œuvre leurs activités pieuses au profit du peuple arménien avec la moralité et les meilleures traditions éthiques des chefs religieux juifs, qui pendant toutes les périodes de l’histoire aspire à la justice et au bien-être de tous les peuples.

Il semblait que pendant ces années, quand il y avait de nouvelles menaces et de nouveaux problèmes pour l’avenir, quand l’État Juif n’existait pas encore, comme Israël est aujourd’hui avec la mission d’assurer la sécurité et la prospérité du peuple juif, ces personnes uniques devraient avoir préoccupé par des questions d’importance nationale. Mais ils ont affirmé leur attachement aux idées humanitaires universelles et ont trouvé la force de pouvoir faire pour le peuple arménien ce que je suis sûr que le peuple arménien n’oubliera jamais, lui seront reconnaissant à tout moment.

Question - C’est un plaisir d’entendre cela étant donné que peu de politiciens d’aujourd’hui se consacrent aux idées humanitaires. Alors, comment cela se reflétera-t-il au niveau interétatique.

Armen Smbatyan- Le développement harmonieux et réussi de l’Etat d’Israël au cours des 7 décennies est sans aucun doute un exemple important pour la République d’Arménie. Il va sans dire que les relations interétatiques se développeront conformément à l’atmosphère historique et pratique dans laquelle vivaient les peuples arménien et juif au cours des 2 derniers millénaires, au cours desquels ils ont pu atteindre un haut niveau de respect mutuel, ainsi que des résultats pleinement positifs au niveau des relations humaines interethniques, domestiques et justes. De plus, nos peuples ont généré et développé l’expérience historique, qui est assez différente les uns des autres, mais en même temps il y a de nombreuses coïncidences. Je veux prendre la responsabilité d’exprimer ma confiance qu’aujourd’hui nos peuples se traitent les uns les autres de cette manière et se rendent compte de l’importance d’avancer côte à côte.

Question - Nous savons que vous n’êtes pas seulement un politicien et diplomate expérimenté, mais également un artiste de premier plan. Pensez-vous que les programmes humanitaires et culturels peuvent sauver le monde comme par le passé et en particulier nos pays en cette période historique difficile ?

Armen Smbatyan - Je me suis aussi posé cette question. Quel peut être le point de départ pour l’Arménie et Israël pour se diriger vers un avenir qui inclut d’abord les relations bilatérales interétatiques ? Et j’ai compris que je ne pouvais pas voir d’alternative aux interactions et programmes humanitaires qui sont un moteur du 21e siècle pour assurer le lancement d’une coopération stable, irréversible, efficace et multidimensionnelle.

L’Ambassadeur Smbatyan a noté dans ce contexte que les peuples arménien et israélien salueront l’ouverture de statues, l’organisation de concerts et d’expositions, de conférences scientifiques et d’autres programmes culturels, qui serviront de base à l’expansion des relations entre les deux pays à tous les niveaux, y compris politique. « Il est nécessaire d’exclure tout malentendu entre nos peuples, qui existe malheureusement dans la 1re étape des plans et des actes de grande envergure », a déclaré Armen Smbatyan.

Répondant à la question de savoir pourquoi dans le passé il était impossible d’ouvrir une ambassade en Israël, Armen Smbatyan a déclaré qu’il y avait eu de nombreuses difficultés dans le passé, qui ont maintenant été surmontées grâce à un dialogue ouvert et sincère. « La capacité d’avoir un dialogue constructif et ouvert nous donnera l’occasion de surmonter tout problème s’il surgit », a déclaré l’ambassadeur Smbatyan.