Le programme GovTech Launchpad pour les start-ups arméniennes et de la diaspora démarre

Le Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora de la République d’Arménie, le Programme juridique mondial de la GIZ et Impact Hub Erevan ont lancé conjointement un tout nouveau programme pilote international : GovTech Launchpad, qui vise à créer conjointement des solutions innovantes pour les défis du secteur public à travers coopération entre les startups et le secteur public.

A travers ce projet, les startups innovantes sont invitées à proposer des solutions technologiques qui soutiendraient les processus des diasporas souhaitant s’installer en Arménie, prendraient en charge les besoins des rapatriés en Arménie.

GovTech Launchpad est ouvert aux startups technologiques existantes opérant en Arménie ou partout dans le monde. Les équipes participantes doivent avoir de l’expérience dans le développement de solutions technologiques innovantes et exprimer leur conviction que leurs idées aideront les Arméniens de la diaspora à réaliser leur volonté de s’installer en Arménie. Chacune des 4 équipes sélectionnées recevra un soutien financier pour développer ses solutions. Le programme aura une 2e étape.

De plus, le projet offrira aux participants l’écosystème unique d’Impact Hub, y compris le coaching individuel professionnel, le mentorat par des entrepreneurs / professionnels dans leur domaine de pratique, l’adhésion à Impact Hub Yerevan avec accès à un espace et une infrastructure inspirants, un composant d’apprentissage entre pairs et réseautage professionnel grâce à des événements organisés avec une communauté de plus de 250 innovateurs créatifs, accès à plus de 100 centres d’impact à travers le monde, programme d’apprentissage comprenant des sessions de formation et des ateliers sur l’industrie GovTech, les affaires, la technologie et l’impact, et de nombreuses autres opportunités qui aideront à développer l’innovation idées et solutions pratiques.

En fin de compte, les participants auront l’occasion de créer de nouvelles solutions pour le gouvernement arménien, les arméniens de la diaspora et les rapatriés. Ils préserveront les droits de propriété intellectuelle de leurs produits, auront la possibilité de les distribuer au niveau international et établiront un partenariat à long terme avec le Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora.

Pour postuler au programme, veuillez visiter le lien : https://bit.ly/3kRUpua . La date limite pour les candidatures est le 31 août à 23 h 59.

Les détails complets de GovTech Launchpad seront présentés le 24 août à 19h30 par le haut-commissaire aux affaires de la diaspora Zareh Sinanyan, son chef de cabinet Sara Anjargolian et le directeur exécutif d’Impact Hub Yerevan Ani Babumyan et le membre du conseil d’administration Raffi Kassarjian. La discussion aura lieu sur ZOOM, pour rejoindre ou poser des questions, vous pouvez visiter le lien suivant : https://bit.ly/3aHCxxr . La présentation du programme sera disponible sur la page Facebook officielle du Haut-Commissariat aux affaires de la diaspora : https://www.facebook.com/DiasporaHighCommissionerOfficeArmenia .