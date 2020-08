Ucom met à niveau son réseau mobile

Depuis le 21 août, les clients mobiles d’Ucom reçoivent des services de bien meilleure qualité qu’il y a 2 ou 3 mois.

Selon le service de presse d’Ucom, au cours des mois précédents, la direction technique d’Ucom a été recrutée avec des spécialistes professionnels et compétents, dont beaucoup ont travaillé à l’étranger et ont une expérience et des compétences importantes dans la conception et la maintenance de réseaux complexes. Grâce à leurs efforts, l’alimentation électrique du datacenter de l’entreprise a été récupérée, deux onduleurs indépendants ont été intégrés et le système de refroidissement du datacenter a été entièrement rééquipé, ce qui permettra désormais de gagner un temps supplémentaire important lors de la réalisation des travaux de récupération dans les situations d’urgence.

"Une analyse approfondie du réseau mobile a été réalisée, les faiblesses de fonctionnement des technologies 2G, 3G et 4G + ont été identifiées, dont la plupart sont éliminées, et les performances et la mise à niveau du réseau sont déjà en cours et en cours. En conséquence, nos abonnés bénéficieront de services d’une qualité nettement améliorée », a déclaré Ara Sergei Khachatryan, directeur général d’Ucom.

Il faut ajouter qu’Ucom a également réalisé des travaux d’envergure sur son réseau fixe.