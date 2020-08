Le magnat des affaires Mikhail Baghdasarov est mort à 61 ans

L’éminent homme d’affaires arménien Mikhail Baghdasarov, propriétaire de la compagnie aérienne FC Mika et Armavia, aujourd’hui disparue, est décédé à l’âge de 61 ans des suites d’une crise cardiaque. Il aurait été hospitalisé dans un état comateux.

Mikhail Baghdasarov a reçu de nombreuses récompenses d’État tout au long de sa vie - l’Ordre de classe III pour le mérite de la patrie (Arménie), l’Ordre de l’Église apostolique arménienne et d’autres médailles en Arménie, en Russie et en Artsakh.