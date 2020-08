Les militants écologistes renouvellent leurs protestations contre la mine d’Amulsar

Un groupe d’habitants de la station balnéaire de Jermuk a rejoint jeudi des dizaines d’activistes écologistes à Erevan pour organiser une manifestation devant les bureaux du gouvernement central de la capitale arménienne contre la construction d’une mine d’or à Amulsar qui, selon eux, mettra en danger l’éco-système du pays.

En 2016, le gouvernement arménien a délivré à une société minière anglo-américaine, Lydian International, une licence pour développer une mine dans la province centrale du Vayots Dzor en Arménie. Mais le site est bloqué par des militants écologistes et des résidents locaux depuis mai 2018, lorsqu’un nouveau gouvernement a été formé en Arménie à la suite de la « révolution de velours ».

Les militants affirment que le projet affectera les eaux de l’Arménie, y compris le lac Sevan, la plus grande étendue d’eau douce du pays. Ils demandent qu’une nouvelle étude d’impact environnemental soit menée et que la licence de Lydian soit révoquée. En mars 2019, Lydian a notifié au gouvernement arménien un éventuel arbitrage international.

Le militant du Front arménien pour l’environnement, Levon Galstian, a déclaré que les habitants de Jermuk ont ​​été exclus des mécanismes de prise de décision et souhaitent voir leurs droits violés rétablis. « Ici, la question concerne les droits et non certaines lois, en particulier celles rédigées sous le précédent gouvernement corrompu », a-t-il déclaré lors de la manifestation.

Les manifestations contre Amulsar ont repris plus tôt ce mois-ci lorsque les agents de sécurité de Lydian ont démantelé des voitures de militants bloquant les routes menant au site et plaçant les leurs à la place.

À la suite d’une impasse qui a duré plusieurs jours et s’est accompagnée d’affrontements entre manifestants et policiers, les écologistes ont réussi à amener les autorités à retirer les voitures des salariés de Lydian de la zone.

Lydian affirme que sa licence d’exploitation minière à Amulsar reste valide et qualifie le blocus de son site illégal. La société affirme avoir subi de graves pertes financières à la suite du blocus, accusant le gouvernement arménien de ne pas avoir freiné les « activités illégales ».

Il est devenu connu au début du mois que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement avait mis fin à son investissement dans le projet. Un représentant de Lydian a cependant souligné que cette circonstance n’affecterait pas les activités de l’entreprise ni la qualité de son travail.