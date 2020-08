La Russie espère une reprise rapide des pourparlers de paix sur le Haut-Karabagh

La Russie espère une reprise rapide des négociations sur le règlement du Haut-Karabagh, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans un entretien avec le journal bulgareTrud .

Il a ajouté que la Russie travaillait dans ce sens avec d’autres partenaires du Groupe de l’OSCE Minsk.

« Après avril 2016, les affrontements aux frontières du 12 au 16 juillet ont été la deuxième plus grande violation de l’accord de cessez-le-feu de 1994 préparé avec notre médiation. Pour la première fois au cours des 26 dernières années, des affrontements de haute intensité utilisant de l’artillerie de campagne, des mortiers et des drones d’attaque ont eu lieu non pas sur la ligne de contact au Karabagh, mais directement sur la section de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan », a-t-il dit.

Sergueï Lavrov a noté que « pour stabiliser la situation, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les parties à cesser immédiatement les hostilités.

« J’ai eu des conversations téléphoniques avec des collègues d’Arménie et d’Azerbaïdjan, rencontré des représentants d’organisations unissant des citoyens russes d’ascendance Azerbaïdjanaise et d’ascendance arménienne. Les deux diasporas doivent être pleinement conscientes de leur responsabilité à la fois pour le respect des lois de la Fédération de Russie et pour contribuer à créer une atmosphère propice à la normalisation des relations entre Bakou et Erevan », a ajouté Sergueï Lavrov.

« Le coprésident russe du Groupe de Minsk de l’OSCE, Igor Popov, était en contact direct avec les dirigeants des ministères des Affaires étrangères des deux pays. En conséquence, grâce à une médiation russe active, un cessez-le-feu a été conclu le 16 août, mais pas lors de la première tentative », a-t-il souligné.

Le 12 août, les forces azerbaïdjanaises ont lancé une offensive dans la section Tavush de la frontière commune. Des colonies et des infrastructures civiles arméniennes ont été endommagées lors de l’attaque, un villageois a été blessé.