L’ANCA félicite les États-Unis d’avoir engagé rapidement plus de 48 millions de dollars d’aide au Liban

Le Comité national arménien d’Amérique a félicité le Pentagone et l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour avoir rapidement fourni plus de 18 millions de dollars d’aide alimentaire et médicale au Liban à la suite de la tragique explosion du 4 août à Beyrouth.

L’ANCA a également déclaré qu’il était encourageant que le sous-secrétaire aux affaires politiques du département d’État américain, David Hale, ait annoncé que l’administration Trump travaillait avec le Congrès pour fournir sur une base « urgente et provisoire » 30 millions de dollars de céréales qui seront livrés par le biais du Programme alimentaire mondial.

« L’ANCA a été en contact direct avec des hauts fonctionnaires du département d’État américain pour encourager une réponse humanitaire américaine robuste à l’explosion qui a secoué Beyrouth, au Liban, il y a un peu plus de deux semaines », a déclaré le président de l’ANCA Raffi Hamparian.

« Nous sommes heureux que le sous-secrétaire Hale - sous la direction du secrétaire Pompeo et en coopération avec le secrétaire à la Défense Esper - travaille pour obtenir sans délai des secours d’une valeur de plus de 48 millions de dollars sur le terrain au Liban », a ajouté Raffi Hamparian.

Quelques heures après l’explosion qui a tué et blessé des centaines de personnes au Liban - dont de nombreux Arméniens - l’ANCA a travaillé avec des milliers de ses partisans de base pour exhorter le Congrès et l’administration Trump à fournir une aide rapide à tous les citoyens libanais. Dans une lettre du 5 août adressée au secrétaire Pompeo, Hamparian a salué les déclarations immédiates de solidarité de l’administration avec le peuple libanais et l’a encouragé à travailler avec « l’USAID, les Nations Unies et les groupes caritatifs arméniens pour faire en sorte que l’aide américaine et internationale atteigne tous les groupes vulnérables."

En outre, l’ANCA - en étroite coopération avec la Société de Secours arménienne - a tenu des réunions avec le Département d’État américain pour veiller à ce que les efforts humanitaires des États-Unis atteignent toutes les communautés à risque au Liban - y compris la communauté arménienne - qui a été dévasté par l’explosion du port de Beyrouth. Les membres de la communauté peuvent continuer à contacter leurs législateurs en visitant anca.org/lebanon.

Le 6 août, un avion C-17 de l’US Air Force a livré au Liban de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales dont le besoin était désespéré. Selon le général Frank McKenzie du Commandement central américain, « nous [les États-Unis] travaillons en étroite coordination avec les forces armées libanaises et nous espérons continuer à fournir une assistance supplémentaire tout au long de l’effort de relèvement du Liban. » À la suite de l’acheminement de cette aide, le sous-secrétaire Hale a déclaré que l’Amérique « est prête à travailler avec le Congrès pour promettre jusqu’à 30 millions de dollars de fonds supplémentaires pour permettre l’acheminement des céréales via le port de Beyrouth de manière urgente et provisoire. »