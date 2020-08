Le président arménien aide à restaurer la fresque de l’église Saint-Mesrop Mashtots

Le président Armen Sarkissian a contribué à restaurer la fresque « Gloire à l’alphabet arménien et à l’école » à l’église St. Mesrop Mashtots à Oshakan.

Le président a visité l’église samedi 22 aoûti accompagné de son épouse Nouneh Sarkissian.

L’année dernière, le diocèse d’Aragatsotn de l’Église apostolique arménienne a adressé une demande au président de la République pour aider à la restauration de la peinture murale. La fresque à composition tridimensionnelle, considérée comme l’une des meilleures œuvres de l’art monumental arménien du XXe siècle, a été peinte par Hovhannes Minasyan et Henrik Mamyan en 1964-1966. Elle a été considérablement endommagée à cause de l’humidité, dans certaines parties, la couche de peinture est devenue poussiéreuse, s’est renversée, la couche de poussière s’est assombrie, les couleurs des fresques s’estompent avec le temps.

Arzhanik Hovhannisyan, chef du Centre de recherche sur la restauration murale, qui a réalisé les travaux de restauration, a présenté l’œuvre restaurée, notant que la fresque « Gloire à l’alphabet arménien et à la scolarité » est l’un des meilleurs exemples de fresques arméniennes du XXe siècle.

Le primat du diocèse d’Aragatsotn de l’Église apostolique arménienne, Monseigneur Mkrtich Proshyan et le Père Vigen Manukyan, prêtre de l’église St. Mesrop Mashtots à Oshakan, a remercié le président Sarkissian pour son engagement à sauver ce joyau d’art et à achever l’œuvre.

Les héritiers des auteurs de la peinture murale, Martin Minasyan et Lusin Mamyan, ont noté qu’ils ont suivi les travaux avec beaucoup d’enthousiasme. Exprimant sa gratitude au président Armen Sarkissian, au diocèse d’Aragatsotn de l’Église apostolique arménienne et aux spécialistes, Martin Minasyan a déclaré : « Le groupe de dévots dirigé par Arzhanik Hovhannisyan a fait un travail formidable. »

« Nos parents ont créé cette œuvre avec dévouement et amour. Il est très important pour mes héritiers qu’il soit restauré. Nous sommes reconnaissants pour ce travail formidable et précieux. « Je pense que tous ceux pour qui la culture arménienne, son développement et sa préservation sont d’une grande importance seront reconnaissants », a déclaré la fille d’Henrik Mamyan.

L’église Oshakan St. Mesrop Mashtots a été construite au 19e siècle sur la tombe de Mesrop Mashtots. La peinture murale « Gloire à l’alphabet arménien et à la scolarité » s’inscrit dans la tradition de la peinture miniature arménienne, de la sculpture médiévale et de la fresque. La fresque sur le mur ouest représente Mesrop Mashtots tenant l’alphabet nouvellement créé. La fresque est divisée en deux parties par une fenêtre cintrée. L’alphabet arménien est écrit sur le verre.

Dans le cadre des travaux de restauration, un système d’éclairage a été installé pour assurer une visibilité totale de la peinture murale.