Le ministère arménien de l’Education a précisé les conditions d’accès aux livres scolaires pour l’année scolaire 2020-2021

Sur décision d’Arayik Harutyunyan le ministre arménien de l’Education, des sciences, de la culture et des sports les conditions d’obtention des livres scolaires et leur coût pour les parents, pour l’année scolaire 2020-2021, furent fixées.

Selon le ministère les élèves des classes de la 1re à la 4e année reçoivent gratuitement tous les livres scolaires pour l’année scolaire 2020-2021. Pour les classes de la 5e à la 12e année, les livres scolaires seront mis à la disposition des élèves moyennant un loyer pour ce prêt. La majeure partie de ces livres ont une durée d’utilisation de 5 ans. Ces livres devenus trop usés au fil de ces cinq années sont alors retirés de la circulation et remplacés par des livres neufs.

Krikor Amirzayan