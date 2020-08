Revue de la presse arménienne du 6 au 7 août 2020

39985 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 39985 cas de coronavirus dans le pays dont 32008 ont été guéris et 777 patients sont décédés.

Le gouvernement prolongera l’état d’urgence/ Le gouvernement a annoncé qu’il prolongera l’état d’urgence d’un mois supplémentaire, mais que ce sera la dernière prolongation. Le vice-premier ministre, Tigran Avinian, a déclaré que le gouvernement lèvera en même temps, totalement ou partiellement, l’interdiction des rassemblements publics et facilitera l’entrée des ressortissants étrangers dans le pays. Selon lui, le gouvernement a déjà conçu différents modèles de réouverture des établissements d’enseignement public en fonction de la situation épidémiologique. Un projet sera présenté d’ici le 10 août. D’après lui de tels modèles ont également été conçus pour d’autres domaines. Le leader du parti d’opposition « Arménie lumineuse », Edmon Marukyan, a condamné cette prolongation en déclarant que le gouvernement n’en avait pas besoin pour faire appliquer les règles antiépidémiques. Rappelons que le gouvernement avait déclaré travailler sur un projet de loi gouvernemental qui lui permettrait de ne pas prolonger l’état d’urgence lié au coronavirus, mais de pouvoir néanmoins mettre en œuvre les restrictions antiépidémiques (cf. revue du 4 au 5 août 2020).

L’Arménie va envoyer de l’aide au Liban/ Le gouvernement arménien a déclaré qu’il enverra une aide humanitaire au Liban. Le vice-premier ministre, Tigran Avinian, a déclaré qu’un avion transportant des denrées alimentaires, des fournitures médicales et d’autres articles vitaux se rendra dans la capitale libanaise samedi. Le gouvernement s’était déclaré prêt à fournir l’aide d’urgence immédiatement après l’explosion de mardi et Nikol Pachinian avait communiqué cette offre au président libanais Michel Aoun lors d’une conversation téléphonique mercredi. Lors de la réunion du cabinet, Pachinian a déclaré qu’en ce moment difficile, l’Arménie ne pouvait pas rester indifférente aux besoins du peuple frère du Liban et de la communauté arménienne de Beyrouth. En autre, le Haut-commissaire arménien aux affaires de la Diaspora, Zareh Sinanyan, se rendra à Beyrouth pour rencontrer les dirigeants de la communauté libano-arménienne pour discuter des moyens d’aider ses membres gravement touchés par l’explosion. Rappelons qu’il y a une forte communauté arménienne au Liban et que les quartiers à forte population arménienne ont été fortement endommagés par l’explosion. 11 Arméniens ont été tués par l’explosion et environ 250 ont été blessés. Samvel Karapetyan, milliardaire et philanthrope russo-arménien, s’est engagé mercredi à donner 10 000 dollars à chacune des familles des 11 victimes libano-arméniennes. En autre, il a annoncé un don de 200 000 dollars à la principale église arménienne de Beyrouth, également endommagée par la vague de l’explosion dévastatrice. La Fondation caritative de Gagik Tsaroukian, homme d’affaires et chef du parti d’opposition « Arménie prospère », a fait don de 100 millions de drams qui seront répartis pour apporter de l’aide aux familles des compatriotes tués et au Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie. Pachinian a déclaré que d’autres personnes en Arménie et dans la diaspora peuvent également faire des dons à la communauté par le biais du Fonds pan-arménien.

Arrestation de l’ancien Président de la Commission de régulation des services publics/ L’ancien Président de la Commission de régulation des services publics (PSRC) (2003-2018), l’ancien maire d’Erevan (2001-2003), Robert Nazaryan, a été arrêté jeudi. Il est soupçonné d’avoir accordé un traitement privilégié à une société prétendument liée à Mikael Minassian, le gendre fugitif de l’ancien Président Serge Sarkissian. Le Service spécial d’enquête (SSE) a déclaré que Nazaryan avait été mis en détention dans le cadre d’une enquête criminelle sur « Dzorahek », une importante centrale hydroélectrique privatisée en 2010. Selon le SSE, Nazaryan a abusé de sa position pour que le PSRC inscrive « Dzorahek » sur une liste de petites installations hydroélectriques autorisées à vendre l’électricité au réseau national à un prix beaucoup plus élevé. D’après le SSE, en conséquence, « Dzorahek » a eu plus de 7 milliards de drams (14,5 millions de dollars) de bénéfices supplémentaires au cours des huit années suivantes. La déclaration laisse entendre que la société avait bénéficié d’un traitement privilégié parce qu’elle était détenue à l’époque par « des individus liés au gendre de l’ancien Président Serge Sarkissian, Mikael Minassian ». Cette affaire a suscité des critiques de la part des avocats représentant Serge Sarkissian. Dans une déclaration commune, ils ont accusé les enquêteurs de diffuser des « informations manipulatrices » visant à discréditer leur client. Le vice-président du parti « Républicain » de Sarkissian, Armen Ashotyan, a allégué que les SSE a arrêté Nazaryan pour le forcer à faire un faux témoignage incriminant contre l’ex-président. Selon Ashotyan, Nazaryan aurait refusé de le faire.

Manifestations contre le projet de « Lydian Armenia »/ La presse rend compte de nouvelles manifestations près du site de la mine d’or d’Amulsar. Rappelons que le travail de « Lydian Armenia », qui avait investi environ un demi-milliard de dollars dans le projet de la mine d’or d’Amulsar, est bloqué́ depuis juin 2018 par des manifestants environnementalistes. A la suite de ces nouvelles manifestations, « Lydian Armenia » a publié une déclaration indiquant qu’elle ne deviendrait la carte politique d’aucune force. « Lydian Armenia » a déclaré que la société continuerait à être l’une des sociétés exclusives en Arménie qui ne s’écarterait en aucun cas de la lettre de la loi et ne négocierait pas sur des questions qui dépassent le cadre de la loi. La société a appelé le gouvernement arménien et la police « à rétablir la loi, et à défendre les droits des milliers de citoyens qui ont souffert des deux années de violation de la loi ».

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France