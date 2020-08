Mise en place de systèmes d’arrosages sur les espaces verts bordant le mémorial du génocide de Tsitsernakaberd à Erévan

Sur l’espace proche du mémorial du génocide arménien de Tsitsernakaberd à Erévan, les employés de la société « Protection des espaces verts et de l’environnement » travaillent au débroussaillage et la mise en place d’un système d’arrosage. Le réseau d’eau étant incomplet sur la colline de Tsitsernakaberd les plantes séchées donnaient souvent lieu à des départs de feux de broussaille et d’incendies plus étendues.

Avec l’arrivée du réseau d’eau sur cet espace proche du mémorial du génocide, les plantes reprendront leur vie et redonner une couleur plus verte à l’espace qui est aujourd’hui l’un des plus visités d’Arménie, avec le recueillement devant le feu éternel à la mémoire des victimes du génocide de 1915 et la visite du Musée-Institut du génocide, sur l’esplanade du mémorial.

Krikor Amirzayan