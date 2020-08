Le message de Nikol Pachinian au Catholicos

Message de M. N. Pachinian, Premier ministre de la République d’Arménie, à Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême, Catholicos de tous les Arméniens, à l’occasion de son 69e anniversaire.

Votre Sainteté,

Veuillez accepter mes plus chaleureuses félicitations à l’occasion de votre anniversaire.

Je vous souhaite une bonne santé, une vie fructueuse et une action féconde dans la réalisation de votre haute mission de Pasteur de l’Église apostolique arménienne.

La Sainte Église apostolique arménienne est l’une des institutions majeures de notre peuple, l’un des piliers de notre conscience nationale, créée et établie en tant qu’institution spirituelle nationale grâce par une décision étatique.

Cette décision a marqué un tournant dans l’histoire du peuple arménien, car durant toute la période d’effacement de notre État, l’Église apostolique arménienne est devenue le rempart de notre identité et les communautés ecclésiales ont préservé et perpétué l’idéal et les aspirations de notre peuple à recouvrer un État. Notre État contemporain est le fruit de ces idéaux.

Il est de notre devoir collectif de maintenir et de renforcer cet idéal, de contribuer à son approfondissement. Mais tout cela ne saurait se réaliser sans la Foi.

Votre Sainteté, c’est donc également votre mission que de renforcer la Foi des citoyens, leur attachement à l’État, aux valeurs nationales, en leur propres forces et en leur avenir, pour protéger leurs droits nationaux et les encourager à assumer leurs devoirs de citoyens.

Que Dieu vous accorde toujours la force d’accomplir cette haute mission.

Avec mon profond respect,

Nikol Pashinian

Premier ministre

Erevan le 21 Août 2020

Traduction non officielle par Sahak Sukiasyan