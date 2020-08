Les règles de reprise des activités des écoles au milieu du COVID-19 rendues publiques en Arménie

Le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d’Arménie a publié un guide sur la reprise des activités des écoles dans le contexte de l’épidémie de coronavirus en cours dans le pays.

Le document indique que les élèves de première année en Arménie iront à l’école le 14 septembre, accompagnés d’une personne, et que l’année scolaire aux autres niveaux de l’enseignement général commencera le 15 septembre.

On dit également que dans chaque école, les directeurs seront responsables de la sécurité dans le contexte du coronavirus. Entre le 24 août et le 10 septembre, ils organiseront, avec les infirmières, des cours de formation anti-épidémique pour les étudiants.

Il est signalé que les écoles recevront des masques, des désinfectants et des serviettes pendant au moins une semaine. Le personnel de l’école et les élèves recevront des masques et des désinfectants à l’entrée, où leur température sera également mesurée.

Il est indiqué que dans chaque classe il peut y avoir un maximum de 20 élèves en même temps, entre lesquels une distance sociale doit être observée. Les classes de plus de 20 élèves doivent être divisées en deux groupes.

Les locaux de l’école doivent être désinfectés le soir de la veille des cours.