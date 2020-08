Communiqué du ministère artsakhiote des Affaires étrangères

En réponse aux spéculations récurrentes exprimées par la partie azerbaïdjanaise concernant les activités économiques, en particulier la construction de routes, l’exploitation des ressources d’eau et minerais, ainsi que les processus de migration en Artsakh, nous estimons nécessaire de déclarer que

De prime abord, toute activité économique et toute création de richesses sociales sur le territoire constitutionnel de la République d’Artsakh relèvent du droit souverain des autorités et des citoyens artsakhiotes. Les affirmations de l’Azerbaïdjan sur des prétendues « activités économiques illégales menée par l’Arménie » en Artsakh sont la manifestation du déni de la réalité par les autorités azerbaïdjanaises qui tentent constamment d’ignorer la République indépendante et souveraine de l’Artsakh.

Derrière l’inquiétude feinte des autorités azerbaïdjanaises concernant le processus de règlement pacifique du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh, Bakou dissimule en réalité sa volonté d’isoler l’Artsakh et d’entraver son développement économique.

Nous avons a déclaré à plusieurs reprises que les accusations de préjudices présumés portés à la situation écologique et de privation d’eau de la population azerbaïdjanaise vivant dans les territoires adjacents à l’Artsakh sont sans fondement. La référence faite par les autorités azerbaidjanaises à la résolution 2085 (adoptée en 2016) de l’Assemblée Parlementaire du Conseilde l’Europe concernant le réservoir de Sarsang n’est pas acceptable. Le Rapporteur de ladite résolution a refusé de visiter le réservoir de Sarsang et a complètement ignoré les conclusions d’un expert spécialement engagé par le Secrétariat du Conseil de l’Europe pour étudier la question dans le cadre de la préparation du rapport. En outre, les autorités de la République d’Artsakh ont proposé à plusieurs reprises à la partie azerbaïdjanaise une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine de l’utilisation conjointe des ressources en eau. Bakou a systématiquement rejeté toutes ces initiatives artsakhiotes malgré le fait qu’elles aient reçu le soutien des coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk.

Dans de telles circonstances, la République d’Artsakh ne peut attendre indéfiniment que la partie azerbaïdjanaise fasse preuve de maturité pour un dialogue constructif. Nous considérons qu’il est inacceptable que le processus de règlement pacifique du conflit ou la position de l’une des parties au conflit soit utilisé comme prétexte pour contrer le développement économique, social et culturel de l’Artsakh.

Ensuite, dans le cadre de leurs attributions et conformément aux dispositions du programme du Président pour les années 2020-2025, les autorités de la République d’Artsakh continueront de déployer des efforts visant le développement égal de toutes les régions de l’Artsakh, leur reconstruction après-guerre, l’amélioration des infrastructures et la construction de logements afin que chaque citoyen de la République puisse jouir de manière égale de tous les droits et libertés universellement reconnus et réaliser ainsi leur potentiel.

Enfin, la République d’Artsakh fait partie d’une patrie unique pour chaque Arménien, quel que soit son lieu de résidence, et est prête à apporter toute assistance possible, dont l’accueil en Artsakh, aux compatriotes qui se trouvent dans une situation difficile et qui ont besoin de soutien.