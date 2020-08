Le ballet arménien Two Suns en première sur Mezzo TV

Le ballet Roudolf Kharatian Two Suns sera présenté en première sur Mezzo TV le 23 août, devenant ainsi la toute première œuvre des arts du spectacle à présenter l’art et le patrimoine culturel arméniens sur la chaîne de télévision internationale avec une communauté mondiale de 60 millions de personnes.

Les diffusions sont déjà programmées les 29 août, 9 septembre et 15 septembre.

Fusionnant le passé et le présent, cette performance unique représente l’héritage culturel arménien sur des millénaires. Œuvre d’art créée au 21e siècle, elle est innovante, éternelle, à la fois arménienne et universelle. Le ballet affirme la pertinence de l’Arménie en tant que contributeur permanent aux valeurs humaines.

Le ballet Two Suns est basé sur le Livre des Lamentations de Grigor Narekatsi . Avec un livret et une chorégraphie de Roudolf Kharatian, la partition musicale présente des compositions du 4e au 21e siècle de Mesrop Mashtots, Grigor Narekatsi, Aram Khachaturian, Alan Hovhaness, Arno Babajanyan, Avet Terterian et Ashot Ariyan. Les décors et les costumes ont été conçus par Astghik Stepanyan.

Diffusant dans plus de 80 pays, Mezzo TV est devenu un leader dans la présentation du meilleur des arts du spectacle à un public mondial averti depuis 1996.