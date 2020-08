Pas de solution militaire au Karabagh et condamnation de la politique destructrice de la Turquie

La séance ordinaire du Conseil de sécurité présidée par le Premier Ministre le 21 août à Erevan a permis à Nikol Pachinian de réaffirmer la position de l’Arménie sur la résolution du conflit du Haut Karabagh, mais aussi sa condamnation de la « politique destructrice de la Turquie ».

En ce qui concerne le conflit, le chef du gouvernement a notamment salué « les événements bien connus du Tavush et les batailles victorieuses qui ont eu lieu ». Faisant allusion à l’attitude guerrière de l’Azebaïdjan, il a rappelé que « pendant tout ce temps, nous avons exhorté les dirigeants de l’Azerbaïdjan à ne pas parler à l’Arménie en position de force, dans le langage de la force, c’est une rhétorique futile. Et, en fait, les batailles victorieuses de juillet ont prouvé qu’il n’y avait pas de solution militaire au problème du Karabagh. Je pense que qu’il est temps que les autorités azerbaïdjanaises l’acceptent, car j’ai déjà dit à plusieurs reprises que s’il y avait une solution militaire au problème du Karabagh, le peuple d’Artsakh est en situation d’affirmer qu’il l’a résolu il y a longtemps. Il est important de dire que la position l’Arménie dans le conflit du Karabagh a été et continue d’être constructive. Notre position est limpide : oui, le conflit de l’Artsakh doit être résolue par des négociations pacifiques, indépendants du contexte politique des gouvernement et des autorités ».

Nikol Pachinian a ensuite évoqué la question de la Turquie en ces termes :

« Le facteur suivant, qui est fixé dans la Stratégie de sécurité nationale et s’exprime très rapidement, est la politique destructrice de la Turquie dans notre région et dans le monde entier. Je pense que les activités déstabilisantes et destructrices de la Turquie suscitent de vives inquiétudes chez nos partenaires du Moyen-Orient, de la région eurasienne et de la région européenne. Nos actions par rapport à cette situation devraient également faire l’objet d’un débat majeur au Conseil de sécurité, au gouvernement, au ministère des Affaires étrangères, et nous en discuterons lors de la séance d’aujourd’hui. En général, le bilan le plus important que nous devons à faire est que la République d’Arménie est capable de relever ses défis en matière de sécurité. Dans le même temps, nous devons nous fixer la tâche d’augmenter le niveau de gestion de l’environnement de sécurité chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et le Conseil de sécurité est le format de travail dans lequel de telles questions doivent être discutées et résolues".