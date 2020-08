Covid-19 : l’Arménie signale 158 nouveaux cas et 217 guérisons

L’Arménie a signalé samedi 21 août 158 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 42477.

Les résultats de 1 481 tests ont été négatifs.

Selon les données du Centre national de contrôle et de prévention des maladies, 217 patients se sont rétablis, ce qui porte le total à 35 226.

Six patients sont décédés au cours des dernières 24 heures. Le nombre de morts a atteint 842 et 253 autres patients atteints de coronavirus sont décédés à cause d’autres maladies.

Le nombre de cas actifs est de 5 689.