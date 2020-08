Le capitaine Ruben Sanamynan nommé héros national d’Arménie

Le capitaine Ruben Sanamynan a été honoré du titre le plus élevé du héros de la République d’Arménie et de l’Ordre de la patrie. Un décret pertinent a été signé aujourd’hui par le président Armen Sarkissian.

En tant qu’officier et commandant, le capitaine Sanamyan a fait preuve d’un courage et d’un sacrifice exceptionnels pour assurer la défense et la sécurité de la patrie lors des affrontements de juillet à la frontière arméno-azerbaïdjanaise.

Le capitaine Sanamyan a habilement dirigé le groupe de reconnaissance spécial, encourageant les militaires par son exemple personnel, définissant des tâches individuelles, organisant la réponse aux multiples attaques de l’ennemi contre la position de combat « Anvakh », infligeant des pertes importantes aux effectifs, aux armements et au matériel militaire de l’adversaire.

En tant que commandant, le capitaine Sanamyan a analysé avec précision les actions de l’ennemi, évalué la situation, prédit les développements possibles et maintenu la position de combat d’Anvakh invincible grâce à des efforts conjoints avec le personnel de la position.

Ruben Sanamyan est né à Dilijan le 22 septembre 1976. Il a accompli le service militaire obligatoire en 1995-1997 et a rejoint les forces armées en tant que militaire contractuel en 2006. Il est marié et père de deux enfants.