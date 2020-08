14 alpinistes bloqués sur le mont Aragats (4 090 mètres) furent secourus

14 alpinistes qui réalisaient l’ascension du mont Aragats (4 090 mètres) le plus haut sommet de la République d’Arménie -le mont Ararat étant à 5 156 mètres mais se trouvant spolié par la Turquie- ont été secourus jeudi soir. Vers 21 heures les Services de secours d’Arménie recevaient un appel d’aide. Les 14 alpinistes s’étaient égarés. 5 d’entre eux se trouvaient près du lac Kari et les 9 autres du sud est de la montagne. L’un d’eux étant blessé au pied. Face à la difficulté du terrain, les alpinistes étaient bloqués et ne pouvaient descendre sans l’aide de secours. Ces derniers, des secouristes professionnels de la brigade des pompiers de la région d’Aragatsotn, sont vite intervenus et mis en sécurité l’ensemble des 14 alpinistes.

Krikor Amirzayan