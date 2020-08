Le citoyen russe qui avait franchi la frontière arméno-turque en février dernier condamné en Arménie à 7 mois de prison

Le tribunal de la région d’Armavir (Arménie) présidé par le juge Vahé Khalatyan a condamné à 7 mois de prison un citoyen russe Georgui Kabikov (56 ans) qui avait au mois de février dernier illégalement franchi la frontière arméno-turque.

Le 16 février 2020 Georgui Kabikov avait en passant par la rivière Akhourian, traversé et franchi la frontière entre la Turquie et l’Arménie. Il s’était retrouvé au village de Bagaran où il fut arrêté par les membres du Service de sécurité nationale d’Arménie. Il avait échappé à la surveillance des garde-frontières tant Turcs qu’Arméniens…et Russes. G. Kabikov s’était rendu en janvier à la ville d’Antalya en Turquie. Poursuivi par la police turque pour un fait dans un hôtel d’Antalya, il était arrêté et se voyait une interdiction de quitter le territoire avant le dénouement final de son procès. Selon G. Kabikov il aurait en Turquie fait l’objet de nombreuses menaces par des bandes organisées et sa vie aurait été en danger. Il aurait alors préféré quitter la Turquie en franchissant la frontière arméno-turque pour regagner la Russie.

Krikor Amirzayan