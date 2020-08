Selon Der Tagesspiegel les Loups gris Turcs désirent transférer en Allemagne la tension arméno-azérie

« La Russie aide l’Arménie et la Turquie aide l’Azerbaïdjan. Les Loups gris peuvent désormais développer le nationalisme Turc en Allemagne » écrit Der Tagessiegel. Un constat un peu léger car les Turcs et les Loups gris n’ont pas attendu le conflit arméno-azéri pour exprimer leur haine et leur nationalisme en Allemagne…

Le journal allemand s’inquiète des liens entre nationalistes Turcs qui sont au sein même de la coalition nationale en Turquie et nombre de ressortissants Turcs à l’étranger susceptible de constituer un vivier pour porter cet esprit nationaliste notamment via la propagande de Loups gris.

« Après la tension actuelle au Sud Caucase les agents de la sécurité d’Etat et les spécialistes de la question s’inquiètent pour les conséquences de ces conflits en Allemagne même (…) des actions sont attendues davantage par les membres de l’extrême droite turque que des Arméniens ou Azéris » écrit Der Tagesiegel pointant du doigt les nationalistes du mouvement turc des Loups gris.

Le journal affirme que les autorités allemandes doivent régler ce problème des extrémistes Turcs en Allemagne et de rappeler qu’en 2018 le réseau « Osmanien » qui diffusait la propagande du nationalisme turc sur le net fut interdit par le ministre de l’Intérieur d’Allemagne.

Der Tagessiegel écrit que les Loups gris diffusent l’idée de la création d’un « Empire Touranien » qui doit réunir les peuples turcs, des Balkans jusqu’en Chine. Les Grecs, les Kurdes et les Arméniens étant considérés comme des ennemis et les Azéris comme « un peuple frère » allié. Le journal site des attaques contre un club arménien à Cologne et l’incendie d’un véhicule de l’Ambassade d’Arménie à Berlin. « Ces faits furent réalisés, probablement en lien avec le conflit armé de quelques jours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan » affirme Der Tagessiegel qui accuse Erdogan de favoriser les actions des Loups gris à l’étranger.

Krikor Amirzayan