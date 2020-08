4308 transactions hypothécaires immobilières enregistrées en Arménie au 2e semestre 2020

Quelque 4308 transactions hypothécaires immobilières ont été enregistrées en Arménie au second semestre 2020, selon le rapport du Comité du cadastre du pays.

Par rapport au T2 2019, le nombre de transactions a diminué de 48,9%.

Au cours de la période considérée, le plus grand nombre de transactions a été enregistré à Erevan avec 49,7% du total, et le plus petit dans la région de Vayots Dzor avec 1,6%.

Selon le rapport, 12,1% du nombre total de transactions ont été enregistrées dans la province du Kotayk, 7,3% dans la province de l’ Ararat, 5,6% dans la province d’Armavir, 5,5% dans la province du Lori, 4,4% dans la province du Shirak, 3,9% dans la province du Syunik, 3,5% dans la province de Gegharkunik , 3,3% dans la province d’Aragatsotn et 3% dans la province du Tavush.

Sur le nombre total de transactions immobilières immobilières, 46,4% concernent des appartements, 25,3% des immeubles résidentiels privés, 11,1% des bâtiments publics, 10,9% des terrains, 5,4% des immeubles à valeur industrielle et 0,9% des garages.