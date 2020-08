28796 transactions immobilières conclues en Arménie au 2e trimestre 2020

Quelque 28 796 transactions immobilières ont été conclues en Arménie au deuxième trimestre de 2020, soit 38,5% de moins qu’à la même période de l’année dernière, selon le rapport du Comité du cadastre d’Arménie.

Au cours de la période considérée, le plus grand nombre de transactions a été enregistré à Erevan avec 31,5% du total, et le plus petit dans la province du Vayots Dzor avec 2,4%.

Selon le rapport, 16,3% du nombre total de transactions ont été enregistrées dans la province de Kotayk, 9,3% dans la province de l’Ararat, 7,8% dans la province de l’Armavir, 6,8% dans la province du Lori, 6,6% dans la province d’Aragatsotn, 6,4% dans la province du Gegharkunik, 4,4% dans la province du Shirak, 4,3% dans le Tavush et 4,2% dans le Syunik.

Selon le Comité du Cadastre, parmi les transactions immobilières enregistrées, 36% étaient des transactions d’aliénation immobilière et 19,8% des transactions sur l’enregistrement initial de biens immobiliers.

En outre, 14% du nombre total de transactions enregistrées en Arménie pour la période spécifiée étaient des transactions d’héritage, 15% des transactions hypothécaires, 7,1% des transactions de location immobilière, 8,1% des transactions sur d’autres enregistrements d’État.