Le prix moyen d’un mètre carré dans les appartements à Erevan augmente de 11,9%

Le prix moyen du marché d’un mètre carré dans les appartements à Erevan a augmenté de 11,9% au deuxième trimestre de 2020, par rapport à la même période un an plus tôt, rapporte le Comité du cadastre d’Arménie.

Selon le rapport, les prix les plus élevés de la période considérée ont été enregistrés dans le district administratif de la capitale, Kentron (Centre) - 666 700 drams par mètre carré, le plus bas dans le district de Nubarashen avec 187 000 drams.

Le prix moyen du mètre carré de surface habitable dans les appartements en province a augmenté de 4,9% au 2e trimestre 2020, par rapport à la même période un an auparavant.

Dans les provinces, les prix les plus élevés par mètre carré de logement ont été enregistrés à Tsaghkadzor (284 500 drams) et les plus bas à Toumanian (24 000 drams).

La ville de Dastakert, qui a longtemps été distinguée pour les prix les plus bas au mètre carré, ne figure plus dans le rapport statistique du Comité du Cadastre depuis début 2020