Un nouveau service de patrouille commencera à fonctionner à Erevan au premier trimestre 2021

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu jeudi 20 août une consultation pour discuter d’un programme lié à la réforme de la police. Il a également été fait référence au lancement du nouveau service de patrouille.

Le ministre de la Justice, Rustam Badasyan, a présenté des détails sur la procédure de recrutement, l’achat de véhicules et d’autres équipements, la sélection de formateurs qualifiés, etc. Il a été noté que le processus de formation des citoyens sélectionnés en vue de façonner une image publique de policiers arméniens bien formés dotés de nouvelles fonctions, d’équipements, de nouvelles compétences et d’une nouvelle mentalité débutera au Complexe éducatif de la police depuis mi-octobre 2020. Le ministre a noté que la réforme progresse sans heurts conformément au calendrier proposé. Le service de patrouille commencera à fonctionner à Erevan dès le premier trimestre de 2021. Il sera pleinement opérationnel dans tout le pays à partir du premier trimestre de 2022.

La réunion a débattu d’autres questions liées à l’amélioration de la structure et du personnel, ainsi que du stationnement du nouveau service de patrouille.

Soulignant l’importance d’avoir un service de patrouille efficace en Arménie, le Premier Ministre a chargé les responsables de continuer à travailler activement conformément au calendrier approuvé par le gouvernement.