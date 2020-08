Le gouvernement fournira 12,5 millions de drams pour la réparation du pont de Ddmashen

Une réunion du Cabinet a eu lieu aujourd’hui, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Le gouvernement a pris la décision d’assurer la sécurité routière et la continuité sur le pont enjambant la route régionale de Ddmashen. Selon la justification, après l’effondrement partiel du pont sur la route régionale, le trafic sur le pont est devenu dangereux et la section non effondrée est également en état d’urgence. Le ministre de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure Suren Papikyan a souligné que le pont de Ddmashen est d’une importance vitale pour la communauté. Selon le ministre, il est prévu d’allouer 12,5 millions de drams pour la réparation du pont. Il a souligné que ce montant proviendrait des économies de l’administration régionale de Gegharkunik.

L’exécutif a approuvé un ensemble de projets de loi de la République d’Arménie sur la modification et les ajouts au Code fiscal, ainsi que les lois sur « Les routes », « La publicité » et d’autres actes juridiques connexes. Les projets, en particulier, suggèrent d’exempter la publicité sociale de l’impôt. Suren Papikyan a souligné l’importance du projet, notamment pour garantir un développement territorial équilibré et proportionné. Il a appelé cela une étape visant à la décentralisation du pouvoir.

Le gouvernement a approuvé la proposition de signer l’accord de subvention « Programme de réponse COVID-19 » entre la Banque asiatique de développement et la République d’Arménie. Les fonds de subvention prévus par la convention seront utilisés par le ministère de la Santé pour acheter des fournitures et équipements médicaux dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 afin d’organiser correctement les soins et services médicaux de la population. Le ministre de la Santé, Arsen Torosyan, a déclaré que la subvention s’élevait à 2 millions USD. Il a souligné que ce n’était pas la première fois que la Banque asiatique de développement soutenait notre pays, depuis longtemps, la Banque fournit une assistance complète à l’Arménie.