Le président arménien partage des plans pour un club des petits pays avec son homologue singapourien

Le président Armen Sarkissian a discuté des plans pour un club de petites nations avec son homologue singapourienne Halima Yakob.

Au cours d’une conversation téléphonique, les présidents ont échangé des informations sur la situation causée par la pandémie de coronavirus dans les deux pays et les efforts déployés pour la surmonter.

Le président de Singapour a remercié le président Sarkissian pour la ratification par l’Arménie de l’accord de libre-échange Union économique eurasienne - Singapour. À son tour, le Président arménien a indiqué que cela créera de grandes opportunités pour le développement des relations commerciales et économiques bilatérales et multilatérales.

Au cours de la conversation téléphonique, le président Sarkissian a présenté au président de Singapour l’initiative présidentielle ATOM (Advance TOMorrow), dont l’objectif principal est de faire de l’Arménie un pôle régional de haute technologie et d’intelligence artificielle.

Selon lui, un certain nombre de pays, des institutions financières internationales, des entreprises technologiques de renommée mondiale se sont déjà déclarés prêts à coopérer et des accords préliminaires seront signés avec certains d’entre eux prochainement.

Evoquant son initiative de créer un club de petits États prospères, le président Sarkissian a noté que le programme avait été discuté avec les dirigeants d’un certain nombre de pays et avait été approuvé. Le but de l’initiative est d’unir les petits États. Dans ce cadre de coopération et de dialogue, les petits pays pourront échanger leurs expériences et leurs idées, développer une vision pour l’avenir et s’entraider. Le président de Singapour a montré un grand intérêt pour l’idée de créer ce club.

La Présidente Halima Hakob a invité le Président arménien à se rendre à Singapour à un moment opportun.