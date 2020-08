L’exposition « Dali et Picasso » rouvrira à Erevan

L’exposition intitulée Dali et Picasso - un dialogue spécifique des deux artistes qui n’ont jamais eu une exposition conjointe - rouvrira à la Galerie nationale d’Arménie pour seulement quatre jours.

L’exposition a ouvert ses portes le 6 mars 2020, mais est fermée depuis l’annonce de l’état d’urgence le 16 mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Les billets achetés avant la fermeture sont toujours valables.



Salvador Dali est apparu dans le tourbillon de l’avant-garde parisienne grâce à Picasso. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1926 dans l’atelier d’art de Picasso. Ce dernier a aidé Dali à voyager aux États-Unis, ce qui a joué un rôle décisif dans ses réalisations créatives.

Malgré le fait que Picasso était un idéal pour Dali, la vaine gloire de ce dernier était un obstacle pour qu’ils se rapprochent. Le comportement excentrique et l’arrogance de Dali l’ont conduit à sa manie de surpasser constamment Picasso.

Les œuvres des deux artistes juxtaposées dans l’exposition donnent aux amateurs d’art arméniens une occasion exclusive de se déplacer dans leur monde imaginaire. L’exposition présente 260 œuvres de Salvador Dali et Pablo Picasso (sculptures, œuvres graphiques et céramiques) de la collection privée du président de la Fondation « Art des Nations », mécène et collectionneur Alexander Shadrin.

L’exposition a déjà été présentée dans plusieurs pays avant de venir en Arménie. Alexander Shadrin a reconstitué la collection en quinze ans. Elle fait partie des principales collections d’œuvres de Dali et d’une importante collection d’œuvres en céramique de Picasso dans le monde.

Les sculptures en bronze de Salvador Dali ont été acquises en 2006 à la Dali Universe Foundation, créée par l’ami de l’artiste Beniamino Levi ; les œuvres lithographiques ont été obtenues de la famille du célèbre collectionneur et ami de Dali Pierre Argillet en 2011. L’année suivante, les meilleures céramiques de Picasso ont été acquises à la prestigieuse maison de ventes « Christie’s ». Elles avaient été mis en vente par la famille Ramier.