N.Pachinian répond à S.Sarkissian sur les combats arméno-azéris de juillet

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a ironisé, par la voix de son porte-parole, sur les remarques qu’avaient faites l’ancien président Serge Sarkissian concernant les derniers combats arméno-azéris de juillet, lors d’une conférence de presse mercredi 19 août qui portait sur les circonstances de la “guerre des quatre jours” d’avril 2016, sur laquelle il portait son témoignage dans le cadre d’une enquête diligentée par le pouvoir. S.Sarkisian, qui donnait sa première conférence de presse depuis que les manifestations d’avril 2018 conduites par N. Pachinian l’avaient contraint à la démission, avait concentré son propos sur la guerre d’avril 2016 autour du Haut-Karabagh, qu’il n’a pas manqué de designer comme une victoire de l’Arménie, dont il était alors le président. Il avait ainsi souligné que les combats il y a quatre ans, avaient oppose forces arméniennes et azéries sur une ligne de front longue de 200 kilomètres, et par leur intensité et envergure, ils ne sauraient être comparés aux combats qui, pendant une même durée de quatre jours, ont opposé en juillet les Arméniens et les Azéris à a frontière de la province du Tavoush, au nord-est de l’Arménie, sur un front de quelques centaines de mètres. Des remarques qui piquaient au vif Pachinian, qui n’avait pas manqué pour sa part d’exalter la victoire militaire majeure des Arméniens face aux Azéris en juillet. Après ce regain de tensions aux frontières du Tavoush, N. Pachinian avait demandé au président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, de décerner à 16 soldats qui avaient participé aux combats une médaille militaire, la Croix de l’ordre de la bataille du 1er degré, 55 autres soldats ayant reçu la même décoration du 2e degré. Il avait aussi octroyé au capitaine Ruben Sanamian le titre de Héros national et l’Ordre de la Patrie. Durant sa conférence de presse, S.Sarkisian avait indiqué qu’en sa qualité de simple citoyen arménien, il aurait aimé savoir pour quelles actions particulières les soldats ayant pris part aux combats de juillet s’étaient vus décerner de telles décorations. “Après la signature de l’accord de cessez-le-feu en 1994, quand le premier président d’Arménie, Levon Ter-Petrossian, faisait le bilan des hostilités au cours des quatre précédentes années, seule une vingtaine de combattants avaient été décorés de l’Ordre de la Croix de la bataille, dont certains avaient activement participé aux opérations conduisant à la libération de Shushi et autres batailles majeures”, avait fait remarquer l’ex-président. Mane Gevorkian, la secrétaire de presse de N.Pachinian, a indiqué qu’afin d’éviter toute spéculation sur les actions de tous les soldats récompensés, leur actes de bravoure sur le champ de bataille seront divulgués au public dans un proche avenir. “Je regrette sincèrement qu’au lieu de saluer les actions victorieuses des soldats arméniens, Serge Sarkisian se perde dans des considérations futiles sur cette importante décision. Le premier ministre a toutes les raisons de charger le président d’une telle mission”, a ajouté M. Gevorkian. S.Sarkissian avait aussi brièvement commenté les développements actuels des négociations de paix au Karabagh, en se montrant là encore critique, puisqu’il avait souligné qu’elles étaient dans une impasse qui accroissait la menace de nouvelles hostilités. Tatevik Hayrapetian, membre de l’alliance majoritaire Im Kayl (Mon Pas) au Parlement, a réagi aussi à cette déclaration en soulignant que pour avoir été engage dans des pourparlers avec l’Azerbaïdjan pendant tant d’années, S.Sarkisian devrait savoir que c’est l’Azerbaïdjan qui conduit le processus dans l’impasse avec ses déclarations outrancières. La députée a fait valoir que les actions menées par la partie arménienne au cours des deux dernières années “ont permis de maintenir l’Azerbaïdjan dans le cadre du processus de paix aussi longtemps que possible eu égard à sa position maximaliste”.