Alen Simonian accusé d’avoir tenu des propos insultants à l’encontre de Soros

Nikol Pachinian et son équipe ont régulièrement été accusés, en termes à peine voilés, en Arménie même comme en Russie, d’avoir eu le soutien du milliardaire américano-hongrois George Soros, et de son réseau d’institutions caritatives et universitaires en faveur de la démocratie particulièrement actives dans les pays de l’ancien bloc soviétique, dans la « révolution de velours » qui devait les porter au pouvoir en mai 2018. Ils s’en sont défendus bien sûr avec véhémence, le ralliement remarqué de N.Pachinian à la Russie, dont il voulait pourtant s’éloigner lorsqu’il était dans l’opposition, se présentant comme la (...)