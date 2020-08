Pachinian appelle à la vigilance face à la pandémie

Alors que les chiffres communiqués depuis près de trois semaines par le ministère arménien de la santé montrent un recul constant de la pandémie en Arménie, le premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé jeudi 20 août à ne pas se laisser griser par l’optimisme et à rester vigilants, en appliquant scrupuleusement les consignes anti-épidémiques préconisées par son gouvernement, et ce même si la courbe épidémiologique s’est inversée et stabilisée vers le bas. Le ministre arménien de la santé Arsen Torosian a indiqué quant à lui, lors de la même réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan, que le nombre des cas quotidiens de contamination par le coronavirus en Arménie, en baisse constante depuis quelques semaines s’était stabilisé à un seuil en dessous duquel il est peu probable qu’il descende selon lui. “En prenant en compte l’activité économique et la mobilité de la population en général, y compris le nombre de citoyens retournant en Arménie, je pense qu’il sera très difficile d’enregistrer moins de cas qu’on ne le fait quotidiennement si la situation que j’ai décrite est maintenue”, a ajouté A.Torosian.

Au cours des dernières semaines, le ministère arménien de la santé a fait état d’un nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus situé dans une fourchette de 150 à 300, soit deux à trois fois moins que durant ce que l’on peut, avec le recul, designer comme le pic de l’épidémie, dans la première moitié de juillet, où l’on enregistrait plus de 700 nouveaux cas de coronavirus et 15 décès par jour. A ce jour, l’Arménie compte plus de 42 000 cas confirmés de coronavirus et 836 morts, un bilan établi depuis l’apparition de l’épidémie début mars. Lors de la réunion de jeudi, N.Pachinian a souligné que l’actuelle stabilité était aléatoire et relative, et qu’un renversement de la situation était possible à tout moment.

N. Pachinian a à cet égard mis en garde une fois encore ses concitoyens contre un relâchement de sa vigilance et des règles de prudence que pourrait provoquer la baisse annoncée et confirmée des nouveaux cas de coronavirus. “Les chiffres quotidiens moyens sont deux fois plus bas aujourd’hui qu’en juillet. Mais si nous ne faisons pas face correctement à la situation, nous reviendrons très vite à la situation observée en juillet”, a martelé le premier ministre, qui a évité tout triomphalisme. Aux mesures de distanciations sociale et autres gestes barrière, s’est ajoutée une campagne de tests de dépistage qui s’est intensifiée.

Un total de 1 993 tests du coronavirus a été ainsi annoncé en Arménie pour la journée du 19 août ; 263 citoyens ont été diagnostiqués positifs. Selon le ministre de la santé, les services hospitaliers arméniens sont en mesure de faire face, avec des lits en quantité suffisante dans les hôpitaux. “Aucun citoyen ne sera privé d’assistance médicale, mais les citoyens doivent redoubler d’efforts pour ne pas être infectés”, a ajouté pour sa part N. Pachinian. Le premier ministre arménien a appelé la police à déployer elle aussi tous ses efforts pour faire respecter les consignes relatives au port du masque dans tous les lieux publics et a une fois encore appelé la population à faire preuve de plus de civisme et d’un sens de la responsabilité individuelle plus marqué pour empêcher la propagation de l’épidémie.