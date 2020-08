Le leader du parti d’opposition Arménie lumineuse accuse le gouvernement d’avoir double le salaire des ministres et des gouverneurs

Edmon Marukyan, le leader d’Arménie lumineuse, deuxième parti d’opposition ai Parlement arménien, a accusé le premier ministre Nikol Pachinian, dont il fut longtemps l’allié politique, d’avoir secrètement fait doubler les salaires des ministres, de leurs adjoints et des gouverneurs, après son accession au pouvoir à Erevan en mai 2018. Le député de l’opposition a indiqué qu’actuellement, les ministres arméniens percevaient un salaire mensuel d’1,5 million de drams (soit plus de 3 000$), leurs adjoints et les gouverneurs percevant quant à eux 1 million de drams (plus de 2 000 $). “Ceux qui sont arrives au (...)